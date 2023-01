Microsoft lance Azure OpenAI, de vastes ambitions pour l'intelligence artificielle

Depuis hier et jusqu’à la fin de la semaine, Microsoft déploie sa nouvelle offre OpenAI dans Azure, son infrastructure cloud. C’est l’étape finale après plus d’un an de travaux. Microsoft a noué une relation des plus étroites avec OpenAI depuis son investissement d’un milliard de dollars dans l’entreprise spécialisée, à qui l’on doit le récent ChatGPT, qui n’en finit plus de faire parler de lui.

Si l’on peut la résumer comme un simple ajout dans la galaxie Azure, cette annonce représente probablement le coup d’envoi d’une stratégie plus profonde.

Les capacités d’Azure OpenAI

Le nouveau service se destine bien sûr aux entreprises ayant des besoins en intelligence artificielle, et plus particulièrement avec les modèles fournis par OpenAI, notamment les trois plus récents : GPT 3.5, Codex et Dall-E.