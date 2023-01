Microsoft envisagerait d'utiliser ChatGPT dans Word, PowerPoint, Outlook et d'autres applications

Après avoir envisagé d'utiliser ChatGPT pour booster Bing, Microsoft a discuté de l'intégration de l'intelligence artificielle d'OpenAI dans Word, PowerPoint, Outlook et d'autres applications afin que les clients puissent générer automatiquement du texte à l'aide de simples prompts, rapporte The Information.

Des chercheurs et ingénieurs de Microsoft travailleraient en effet « depuis plus d'un an » à la création d'outils d'IA personnalisés pour la rédaction d'e-mails et de documents, des objectifs qui « ne seront pas faciles à atteindre », précise The Information.

Il convient en effet de s'assurer que les données privées des utilisateurs ne risquent pas de fuiter ou d'être divulguées, mais également d'éviter que ces IA ne commettent d'erreurs.

Depuis son investissement d'un milliard de dollars dans OpenAI en 2019, les deux entreprises étaient largement restées muettes sur la façon dont Microsoft exploiterait, et commercialiserait, ses technologies.

En 2021, Microsoft et OpenAI avaient cela dit annoncé la mise à disposition d'une nouvelle extension de Visual Studio Code conçue pour aider les programmeurs à écrire du code plus facilement en utilisant la technologie d'IA d'OpenAI, GitHub Copilot.

Il avait dans la foulée fait l'objet d'une class action au motif qu'il violerait les termes des licences open source et porterait atteinte aux droits des développeurs.