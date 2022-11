GitHub Universe 2022 : collaboration, planification, cloud, sécurité… et procès

La conférence Universe a commencé hier et se poursuit aujourd’hui à San Francisco. L’entreprise a annoncé de très nombreuses nouveautés, dont les plus impressionnantes concernant Copilot, dont la présentation avait déjà fait couler beaucoup d’encre. Une fonction visée par une plainte, qui pourrait influer sur le reste du monde de l’intelligence artificielle.

Les annonces ont littéralement plu depuis hier, GitHub souhaitant garder son leadership proclamé dans la gestion de projet. Le rachat par Microsoft en 2018 n’a fait qu’accélérer cette tendance, même si GitHub, en tant qu’entreprise, reste relativement indépendante.

La grande majorité des nouveautés présentées ne sont pas encore finalisées, mais des préversions sont proposées sur listes d'attente.

Collaboration et planification

On commence avec une extension de Codespaces aux développeurs indépendants. Ces derniers peuvent maintenant utiliser le service jusqu’à 60h gratuitement par mois avant de passer à la caisse. Pour rappel, Codespaces permet la création d’un environnement de développement en ligne et peut être exploité Visual Studio, Visual Studio Code, Jupyter ou JetBrains. Les clients choisissent une instance en fonction de la puissance, celle-ci pouvant aller jusqu’à 16 cœurs, 32 Go de mémoire et 128 Go de stockage.