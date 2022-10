Microsoft lance son mini-PC ARM « Project Volterra » pour les développeurs

Lors de la conférence Build 2022, Microsoft avait présenté ce projet, destiné à susciter l’engouement des développeurs pour l’architecture ARM.

Cette machine est maintenant disponible pour 599 dollars, uniquement aux développeurs avec un compte Microsoft enregistré comme tel. Elle est vendue comme « Windows Dev Kit 2023 ».

Pour ce prix, la bestiole intègre un SoC Snapdragon 8cx Gen 3, 32 Go de mémoire et un SSD de 512 Go. Niveau connectique, on y trouve deux ports USB-C, trois ports USB-A, ainsi qu’un Mini DisplayPort permettant de connecter jusqu’à trois écrans 4K en 60 Hz. La machine mesure 196 x 152 x 27.6 mm pour un poids de 960 g.

Ce Dev Kit intègre également un NPU (neural processing unit), dont Microsoft indique qu’il est jusqu’à 90 fois plus rapide que les processeurs traditionnels et jusqu’à 20 fois plus rapides que les GPU (lesquels ?) dans l’utilisation de certains modèles.

Architecture ARM et intelligence artificielle sont sans doute les deux les deux points importants à retenir sur cette machine. Ils pourraient préfigurer les deux futurs gros axes de développement pour Microsoft qui, par la disponibilité de ce Dev Kit 2023, montre également qu’elle se penche sérieusement sur cette architecture, sur laquelle l’entreprise tâtonne depuis des années.