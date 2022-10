L’intégrité scientifique et l’éthique à l’épreuve de la pandémie de Covid-19

CovETHOS est une étude participative financée par l’Agence nationale de la recherche. Elle étudie « l’impact de la situation exceptionnelle créée par la pandémie de la Covid-19 sur l’intégrité scientifique, l’éthique de la recherche et du soin ». Pour Michel Dubois, sociologue et directeur de recherche au CNRS, « on a trop longtemps considéré que l’intégrité scientifique allait de soi ».

L’année dernière, le Comité d’éthique du CNRS (COMETS) proposait une longue analyse – assortie de recommandations – sur les risques et le principe de précaution dans la science. Quelques mois plus tard, le COMETS revenait sur la délicate (et importante) question de la communication scientifique en situation de crise sanitaire, et dénonçait au passage de nombreuses dérives de certains scientifiques et médias.

Aujourd’hui c’est au tour du GEMASS (Groupe d’Étude des Méthodes de l’Analyse Sociologique de la Sorbonne) de publier une longue enquête – baptisée CovETHOS – sur « l’intégrité scientifique et l’éthique de la recherche à l’épreuve de la crise Covid-19 ». Ce rapport fait suite à un questionnaire adressé à un échantillon du personnel du CNRS.

Le GEMASS précise que « la passation du questionnaire a été réalisée par l’IFOP selon les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage ». 10 758 personnes ont été interrogées, pour un taux de participation de 18,8 %, soit un total de 2 132 réponses. Cette « recherche participative » est financée par l’Agence nationale de la recherche. Quels enseignements peut-on en tirer ? Une certitude : « le contexte de crise sanitaire a exacerbé les enjeux d’intégrité scientifique », explique le sociologue Michel Dubois, co-responsable du projet CovETHOS.

Responsabilité sociale des scientifiques