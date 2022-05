Civitas aussi réclame l'action de l'ARCOM contre le porno en ligne

L’expression de « contenus pornographiques » est suffisamment floue pour susciter les actions de tout poil. En 2021, l’association Stop au Porno avait déjà attaqué le gouvernement pour le site JeProtegeMonEnfant.gouv.fr, site de prévention et d’information accusé d’être trop explicite, en raison de liens vers des contenus « propres à heurter la sensibilité de nombreux jeunes tant ils sont détaillés et hypersexualisés ».

L’an dernier, l’association Civitas pointait pour sa part les sites xvideos.com, pornhub.com, xnxx.com, xhamster.com, tukif.com, jacquieetmicheltv2.net, jacquieetmichel.net et jacquieetmicheltv.net. Elle réclamait du CSA (devenue ARCOM début 2022) à user de ses nouveaux pouvoirs afin d’exiger un contrôle d’âge ou, à défaut, de lancer une procédure de blocage.

Le 19 mai dernier, le Conseil d’État a toutefois rejeté ses conclusions considérant qu’il n’y avait pas lieu à statuer. Et pour cause, la juridiction rappelle que depuis, le 13 décembre 2021, le président de l’autorité a finalement mis en demeure les éditeurs des cinq premiers sites pour qu’ils se mettent en conformité avec leurs nouvelles obligations. Quant à Jacquie et Michel, l’éditeur a été tenu d'établir que le procédé de contrôle d’âge mis en place répond effectivement à ces obligations.

L'ARCOM réclame un blocage DNS des principaux sites X