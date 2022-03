Ce que contient l'assignation ARCOM pour bloquer cinq des principaux sites pornos

L’ARCOM a assigné les principaux fournisseurs d’accès afin de bloquer en France l’accès à cinq sites pornographiques : Pornhub, Xnxx, Xvidéos, Tukif et xHamster. Next INpact a pu consulter l’assignation. Nous détaillons le document. L’audience est fixée au 24 mai prochain.

La procédure a été officialisée le 8 mars par Roch-Olivier Maistre, président de l’ARCOM, auprès de quelques journalistes, en pleine Journée des droits des Femmes. En réalité, le document avait déjà été adressé quelques jours plus tôt aux fournisseurs d’accès.

Tous les principaux FAI français sont visés, à savoir Orange, Orange Caraïbe, Free, Free Mobile, Bouygues Télécom, Colt Technologies Services, SFR, SFR Fibre SAS, la Société réunionnaise du radiotéléphone et également Outremer Télécom.

Ces intermédiaires ont en effet rendez-vous au tribunal judiciaire de Paris le 24 mai prochain, pour une audience devant la présidence de la juridiction.

Dans le document qui leur a été adressé, et que nous avons pu consulter, le président de l’ARCOM (ex-CSA depuis le 1er janvier 2022) réclame le blocage de cinq adresses, non sans revenir sur les fondements légaux, l’historique de ses nouveaux pouvoirs et son champ d’application.

L’article 23 de la loi du 30 juillet 2020 contre les violences conjugales lui ouvre en effet la possibilité de mettre en demeure les sites X qui se contentent encore d’une simple déclaration d’âge sur leur page d’accueil. .

Ces « disclaimers » ont été démagnétisés par la même loi, en ce sens que les déclarations de majorité ne permettent plus de s’opposer à l’interdiction de rendre accessibles aux mineurs des contenus pornographiques. Une accessibilité sanctionnée par le Code pénal, à l'article 227-24.

De la plainte des associations... à l’assignation