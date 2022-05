La cour d'appel confirme le rejet de la demande de blocage des sites porno par les FAI

La cour d'appel de Paris reproche aux deux associations, « déjà déboutées en octobre de leurs demandes », rappelle l'AFP, de n'avoir « pas agi, ni tenté d'agir » contre les neuf sites visés, alors même que leurs éditeurs sont facilement identifiables et communiquent une adresse située dans l'Union européenne.

Leurs coordonnées figurent d'ailleurs dans le jugement, que nous nous sommes procurés et que vous pourrez télécharger en bas de cet article.

Le jugement rappelle en effet qu' « il est désormais de jurisprudence constante qu’en application du principe de subsidiarité, fondé sur des motifs d’efficacité et de proportionnalité, les requérants à une mesure de blocage auprès des fournisseurs d’accès à internet doivent établir l’impossibilité d’agir efficacement et rapidement contre l’hébergeur, contre l’éditeur ou contre l’auteur du contenu litigieux » :

« Ainsi, s’il n’est pas exigé des requérantes qu’elles mettent dans la cause les hébergeurs, éditeurs et auteurs de contenus, il leur appartient à tout le moins d’établir qu’ils ne peuvent agir contre ces derniers de manière efficace et rapide, en sorte que la seule mesure possible est une mesure de blocage auprès des fournisseurs d’accès à internet. »

Les plaignantes n'avaient pas non plus ciblé les hébergeurs