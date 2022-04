En appel, le parquet veut que les FAI vérifient l’âge à l’entrée des sites pornos

Jeudi, la cour d’appel de Paris a entendu les plaidoiries des parties. D’un côté, les associations e-Enfance et la Voix de l’Enfant. De l’autre, les principaux FAI français. L’enjeu ? Le blocage des principaux sites pornographiques, dont YouPorn et PornHub. Compte rendu d’audience, avant la décision rendue le 19 mai. Avec une proposition inédite du ministère public.

Ce 31 mars, 15h30, rendez-vous était donné dans la petite salle Muraire de la cour d’appel de Paris. Les magistrats entendaient les deux associations de protection de l’enfance revenues à la charge pour espérer le blocage de Pornhub, Xnxx, Xvideos, Tukif et xHamster chez les plus gros FAI français, Orange, Free, Bouygues, SFR et Colt Technologies.

À l’audience, l’avocat d’e-Enfance et de la Voix de l’enfant a insisté sur l’urgence et la nécessité du blocage de ces neuf sites entre les mains des FAI, toujours en l’absence des éditeurs des sites concernés.

« L’exposition de la pornographie aux mineurs est une réalité » a insisté Me Laurent Bayon. Et celui-ci d’adresser des coups de boutoir à destination des FAI : « ils se font défenseurs du droit des éditeurs de sites pornographiques ». Ces intermédiaires « se prévalent d’un principe qui est le leur, la neutralité du Net. On voit qu’à travers, ils franchissent la ligne jaune dans le sens où il n'y a plus de neutralité et ils assurent la défense de l’accessibilité aux mineurs des sites pornographiques ».

Grondements dans les rangs des avocats, où Me Alexandre Limbour, qui défend Orange, a rappelé que les FAI travaillent de longue date pour protéger les enfants en ligne, que ce soit avec des solutions de contrôle parental, avec la plateforme gouvernementale JeProtegeMonEnfant ou les outils de signalement. Et celui-ci de contester vigoureusement être un défenseur des intérêts des éditeurs de sites pornographiques.

Le ministère public, s’adressant à la cour d’appel : « la réponse que vous apporterez aura une incidence sur tous ces mineurs qui, par un simple clic, peuvent avoir accès à des sites pornographiques ». Et pour cause, c’est la première fois que la justice aura à trancher la question de l’accès à ces sites dans le cadre de la nouvelle législation. « Les mineurs reproduisent ce qu’ils voient sur ces sites, ils se construisent dans leur vie intime à partir de visions totalement inadaptées », assure-t-il.

L’expertise réclamée par le ministère public, décriée par les FAI