L’ARCOM exige un contrôle d’âge sur YouPorn et RedTube, menacés de blocage

Après Pornhub, Xnxx, Xvidéos, Tukif et xHamster, l’Arcom s’attaque à deux autres piliers du porno en ligne. Au Journal officiel, ce matin, l’autorité indépendante a publié deux mises en demeure à l’encontre de MG Freesites Ltd, la société éditrice de YouPorn et RedTube.