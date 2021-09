JeProtegeMonEnfant.gouv.fr attaqué par une association anti-porno

Le gouvernement, via JeProtegemonenfant.gouv.fr , est attaqué au Conseil d’État par l’association Stop au Porno. Celle-ci épingle plusieurs de ses liens qui seraient, à ses yeux, en contradiction avec l’objectif même du site.

Une étape de plus dans la série consacrée à la lutte contre le porno en ligne ? La semaine dernière, en collaboration étroite avec la Chancellerie, e-Enfance et La Voix de l’Enfant ont été audiencées au tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d’un référé.

Leur objectif ? Que les FAI bloquent l’accès à neuf gros sites X, dont YouPorn, PornHub, xHamster ou encore xVideos. L’une et l’autre reprochent à ces sites d’être « accessibles » aux mineurs, et donc en infraction avec l’article 227-24 du Code pénal.

Certes, tous s’abritent derrière un « disclaimer », mais ce bouclier n’est plus efficace depuis une loi votée l’an passé. L’ordonnance de référé sera rendue le 8 octobre prochain. On verra alors si Free, Orange, Bouygues Télécom ou encore SFR et Colt se retrouvent astreints à couper le robinet d'accès.

C’est armée de ce même texte du Code pénal que l’association Stop au Porno a demandé à Adrien Taquet, secrétaire d’État chargé de l’Enfance, de faire le ménage sur le site JeProtegeMonEnfant.gouv.fr. Faute de réaction du gouvernement, l'association a décidé de passer à l'attaque devant la haute juridiction administrative.

Fait notable, ce site fut lancé en février dernier afin justement de lutter « contre l’exposition des enfants aux contenus pornographiques en ligne », mais aussi « sensibiliser les parents », « faciliter le recours aux dispositifs de contrôle parental » ou encore assurer « le dialogue parents/enfants sur l’éducation à la sexualité et la pornographie en centralisant des ressources sur ce sujet ».

Pour l’association anti-porno, cependant, des contenus ou, plus exactement, certains des liens proposés, « sont propres à heurter la sensibilité de nombreux jeunes tant ils sont détaillés et hypersexualisés ».

Selon Santé Public France, la conso du porno par les ados « n'est pas si grave »