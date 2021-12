L’impressionnante empreinte écologique du CERN, malgré un long arrêt et une crise sanitaire

L'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (ou CERN) est un immense laboratoire scientifique, qui revendique être « le plus éminent » du monde en physique des particules. Son instrument emblématique est sans aucun doute le Grand collisionneur de hadrons qui a plus de 10 ans.

Sa consommation en ressources est à la hauteur de ses prétentions : abyssale. Dans son premier rapport sur l’environnement – qui concernait les années 2017 et 2018 –, le CERN donnait quelques chiffres impressionnants : 1 251 GWh d’électricité par an, 223 800 teqCO₂, 3 477 000 m³ d’eau, etc. Comme prévu, le second rapport est désormais en ligne. Il couvre les années 2019 et 2020, particulières à plus d’un titre.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, plusieurs rappels importants : « La période 2019-2020 a été marquée par le deuxième long arrêt du complexe d’accélérateurs du CERN. Plusieurs indicateurs environnementaux affichent ainsi des niveaux différents par rapport à la précédente période de rapport (2017-2018) ».

De plus, 2020 n’est pas considérée comme une année représentative du fait de la pandémie de COVID-19. Les changements provoqués par la crise sanitaire sont bien tangibles dans certains indicateurs de l’Organisation.

Des GWh par centaine, des mégalitres par milliers