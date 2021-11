Comment le CERN limite le bruit dans l'environnement

Actuellement, de gros travaux sont en cours avant le retour à la science du Grand collisionneur de hadrons, qui se prépare activement à la haute luminosité.

De nouveaux bâtiments sortent de terre et de nouveaux instruments sont installés. Mais cela peut avoir des influences sur les niveaux sonores en surface et donc pour les voisins. Lors de la phase de conception d’un projet, « le CERN prend en compte les niveaux sonores de références de 2018, ainsi que les caractéristiques acoustiques des nouvelles sources et le bruit des infrastructures existantes ».

Les données sont traitées par un logiciel et des mesures de réduction de bruit sont prises en amont si nécessaire. En aval, « le CERN surveille les émissions sonores de l’ensemble de ses sites par l’intermédiaire de campagnes acoustiques annuelles organisées en septembre ». Des mesures supplémentaires sont prises en cas de dépassement des seuils.

Une infographie résume le mode de fonctionnement.