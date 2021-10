Au Grand collisionneur de hadrons, tous les faisceaux convergent vers la haute luminosité

Depuis son lancement dans les années 2000, le Grand collisionneur de hadrons (LHC) alterne les périodes d’exploitation scientifique et les longs arrêts techniques programmés. Ils sont planifiés de longue date et ont pour but d’améliorer les performances de l‘accélérateur de particules.

Un… deux… et trois « Long Shutdown »

Le LHC est entré en service en 2009 puis il a établi le 30 mars 2020 son premier record avec une collision de faisceaux à 7 TeV (téraélectronvolt). Les expériences continuent jusqu’à fin 2012 quand il a été mis en pause de longue durée pour son LS1 (Long Shutdown 1) jusque début 2015. La luminosité passait alors à 13 TeV durant les trois années de sa seconde phase d‘exploitation scientifique.

Fin 2018, l’heure est au LS2 (Long Shutdown 2), un état dans lequel il se trouve encore aujourd’hui. Il est néanmoins en train de se réveiller doucement et le retour aux expériences est prévu pour le début de l’année prochaine. La suite est déjà programmée avec LS3 (Long Shutdown 3) de 2025 à 2027 et le passage à la haute luminosité (HL-LHC).

Le CERN rappelle que la luminosité est un indicateur important de performance : « elle est proportionnelle au nombre de collisions se produisant en un temps donné. Plus la luminosité est grande, plus les expériences récoltent de données, leur permettant d’observer des processus rares ».

Il y a quelques jours, une réunion importante se tenait en distanciel, crise sanitaire oblige : « Plus de 200 personnes se sont réunies en ligne à l'occasion de la 11e réunion de collaboration annuelle pour le HL-LHC afin de faire le point sur le projet phare du CERN, qui commence à prendre forme à l'échelle industrielle ».

NB₃SN à la rescousse pour améliorer les aimants