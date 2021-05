Au CERN, le Grand collisionneur de Hadrons s’améliore avant de reprendre du service

Alors que la troisième période d’exploitation du Grand collisionneur de hadrons va débuter, les travaux continuent bon train. De nombreuses améliorations ont été apportées au cours des derniers mois, certaines plus délicates que d’autres. Même si les travaux ne sont pas encore terminés, la haute luminosité est déjà en ligne de mire.

Depuis fin 2018, le Grand collisionneur de Hadron (LHC) du CERN est dans son deuxième long arrêt technique (LS2)… et quand on parle d’un arrêt long ce n’est pas galvaudé. Après plusieurs reports pour cause de pandémie mondiale, « le nouveau calendrier du LS2 prévoit ainsi la circulation dans le LHC des premiers faisceaux tests fin septembre 2021 ».

Mais il faudra encore attendre plusieurs mois pour que les expériences du LHC – ATLAS, CMS, ALICE et LHCb – « puissent, elles aussi, mener à bien leur programme d’améliorations ». Ainsi, la troisième période d’exploitation du LHC devrait débuter en mars 2022.

Du « vieux » Synchrotron à protons au tout jeune FASER