42 astéroïdes en hommage à la « grande question sur la vie, l'univers et le reste »

Des informations détaillées sur 42 astéroïdes pour les 42 ans du Guide du voyageur galactique, Douglas Adam et les geeks n'auraient pu rêver mieux. Au-delà de la beauté du geste, ces informations permettent d'en apprendre davantage sur la création de notre système solaire et de confirmer des hypothèses.

Des chercheurs ont utilisé le Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral (alias le VLT de l'ESO) pour obtenir des clichés de « 42 des objets les plus proéminents de la ceinture d’astéroïdes située entre Mars et Jupiter ».

42 astéroïdes pour les 42 ans de H2G2

D’humeur visiblement badine, l’ESO explique que ces « 42 objets constitue[nt] une formidable avancée dans l’étude des astéroïdes, et contribue[nt] à répondre à la question de la Vie, de l’Univers, et du Tout ». Il s’agit évidemment d’une référence au Guide du voyageur galactique de Douglas Adams.

Cet ouvrage est souvent abrégé en H2G2 en référence à son titre anglais : Hitchhiker's Guide to the Galaxy. L’observatoire pousse le bouchon loin dans son hommage puisque, aujourd’hui mardi 12 octobre 2021, « nous célébrons le 42e anniversaire de la publication de cet ouvrage ».

Il ne s’agit pas uniquement de rendre un hommage, mais aussi de parler de science pour de vrai. « Jusqu’à présent, seuls trois grands astéroïdes de la ceinture principale, Cérès, Vesta et Lutétia, avaient été imagés avec un niveau de détail élevé, lorsque leurs chemins avaient croisé celui des sondes spatiales Dawn de la NASA et Rosetta de l’Agence Spatiale Européenne », explique Pierre Vernazza.

Ce dernier travaille au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille et il est le principal auteur de la publication dans la revue Astronomy & Astrophysics. Il ajoute que grâce au VLT, son équipe a pu obtenir des « images nettes d’un nombre de cibles nettement supérieur – 42 au total ».

42 astéroïdes de 90 à 900 km