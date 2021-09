Astéroïde Kleopatra en forme d’os de chien : de nouvelles observations rebattent les cartes

De nouvelles observations de l’astéroïde Kleopatra ont permis aux astronomes de déterminer avec plus de précision sa taille, sa masse, l’histoire de sa formation et les orbites de ses deux lunes. Les résultats sont tout aussi intéressants que la manière d’y arriver.

En s’appuyant sur le Very Large Telescope de l'Observatoire Européen Austral (que l’on appelle plus communément le VLT de l'ESO), une équipe d'astronomes « a acquis les images les plus nettes et les plus détaillées à ce jour de l'astéroïde Kleopatra ».

Kleopatra se trouve dans la ceinture principale

Il n’est pas nouveau : sa découverte par l’astronome autrichien Johann Palisa remonte à 1880, mais sa forme – qui n’est pas sans rappeler l’os d’un chien – en fait « un corps véritablement unique dans notre système solaire », explique Franck Marchis. Il est astronome à l’Institut SETI et au Laboratoire d'Astrophysique de Marseille, ainsi que le premier auteur d’une publication scientifique parue dans Astronomy & Astrophysics.

Afin de situer Kleopatra, sachez que cet astéroïde orbite autour du Soleil dans la ceinture principale se trouvant entre Mars et Jupiter. On y dénombre plus de 800 000 objets dont la taille varie de quelques dizaines de mètres à plusieurs centaines de kilomètres. Avec ses 270 kilomètres de long, l’astéroïde du jour est parmi les plus gros.

À titre de comparaison, Cérès était le plus imposant astéroïde (975 km de diamètre) de cette ceinture avant d’être classé comme une planète naine.

L’optique adaptative du VLT à la rescousse