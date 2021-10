Livres : les députés face au pari de la future loi anti-Amazon

Si le texte est taillé, ciselé contre le géant Amazon, sans équivalent sur le marché de la vente électronique de livres, les rapporteurs caressent l’idée d’un « scénario optimiste ». Celui où « certaines librairies de taille moyenne parviendront à s’aligner sur ce tarif minimum et pourront ainsi devenir aussi compétitives que les entreprises qui pratiquent aujourd’hui la quasi-gratuité ».

Les députés savent néanmoins que « pour gagner des parts de marché, il leur sera toutefois nécessaire, en parallèle, d’agir sur d’autres leviers : l’organisation du réseau, la praticité des outils de commande, leur visibilité, la disponibilité des titres en « cliqué-retiré », la rapidité et la qualité de la livraison, la prescription en ligne via les réseaux sociaux notamment, etc. »

En clair, n’est pas Amazon qui veut et l’autre face de ce pari est funeste : celle où les petits libraires seront incapables de rivaliser le géant, qui lui n’aura aucune difficulté à absorber la pierre angulaire du texte, à savoir la fixation d’un tarif minimal pour les frais attachés aux livraisons de livres.

Le cœur de cette disposition est aux premières loges de la proposition de loi « visant à améliorer l'économie du livre et à renforcer l'équité entre ses acteurs », déjà adoptée par le Sénat en juin dernier.

Le bilan mitigé des précédents textes