winget : comment installer plusieurs applications d'un coup sous Windows 10/11

Depuis quelques mois, Microsoft a finalisé le travail sur son gestionnaire de paquets winget qui est disponible en version 1.0 pour Windows 10 et sera nativement intégré à Windows 11. Un outil idéal pour installer simplement des applications, les mettre à jour et préparer une machine neuve.

Les adeptes de Linux le savent depuis longtemps : la ligne de commandes est un outil très efficace, plus efficace qu'une interface graphique pour certaines tâches. Pour installer VLC, il est en effet très simple de taper :

sudo apt install vlc

Bien plus que d'aller sur le site de VLC, chercher le bouton de téléchargement, récupérer le fichier, vérifier qu'il est conforme, l'installer puis faire le ménage. Pour automatiser de telles tâches, les OS mobiles et Windows proposent un « Store », qui a le plus souvent le défaut d'être assez peu ouvert, modèle économique des plateformes oblige.

Ce, alors que les gestionnaires de paquets des distributions Linux proposent des dépôts officiels tout en permettant à l'utilisateur d'ajouter des dépôts tiers auxquels il fait confiance pour accéder à d'autres outils s'il le souhaite. Ubuntu a même simplifié le processus à l'extrême avec ses Personal Package Archives (PPA).

Enfin un gestionnaire de paquets dans Windows !

Une approche que Microsoft a fini par adopter avec winget. L'éditeur a longtemps cherché à proposer un gestionnaire de paquets. Il en a d'ailleurs un pour PowerShell ou les modules NuGet destinés aux développeurs, mais n'avait jamais réussi à trouver une approche gagnante pour les applications grand public de son système.

Au point que des solutions tierces se sont développées, chez les particuliers comme les entreprises. Chocolatey en est l'exemple parfait, étant devenu le gestionnaire de paquets officieux de Windows. Mais désormais, il y a winget. Développé depuis l'année dernière il est disponible en version 1.0 depuis fin mai.

On peut donc l'utiliser de manière courante sous Windows 10, il sera partie intégrante de Windows 11. L'occasion pour nous de voir comment l'utiliser pour préparer un système neuf ou le mettre à jour.

winget : les commandes basiques