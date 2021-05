Windows Package Manager (winget) passe en v1.0 et sera bientôt intégré au système

Comme nous l'expliquions hier, le projet vient de franchir une étape importante, deux ans après son officialisation et de nombreuses (parfois lentes) évolutions.

Toutes les capacités nécessaires au fonctionnement de base d'un gestionnaire de paquets sont désormais en place, même si on apprécierait quelques simplifications. Par exemple, pouvoir installer plusieurs applications en une seule ligne de commande, ce qui n'est possible que via l'import JSON pour le moment, ou des scripts tiers comme celui que nous avions développé.

Cela suffit néanmoins à Microsoft pour le considérer « ready for prime time ». Le client du Windows Packet Manager (winget-cli) passe donc en version 1.0 et n'est plus considéré comme une préversion.

Il sera bientôt intégré à l'OS via une mise à jour proposée pour toute version à partir de la 1809. Il permettra alors de gérer la (dés)installation et la mise à jour des applications à tout utilisateur sous Windows 10, en ligne de commande. 1 400 références sont présentes dans le dépôt officiel, mais d'autres sources peuvent être utilisées.

L'équipe en profite pour publier un guide de référence pour les dépôts exploitant une API REST, supportés depuis la dernière mise à jour. Un Manifest Creator est également ajouté, pour que les développeurs puissent créer et déployer plus simplement des manifestes que lorsque nous avions expliqué la procédure.