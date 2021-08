Stockage objet compatible S3 : hébergez gratuitement votre site statique chez Scaleway

Vous ne savez pas quel hébergement utiliser pour publier un petit site web à moindres frais, et même une solution mutualisée vous parait « overkill » ? S'il s'agit d'un site statique (sans opérations effectuées côté serveur), vous pouvez le placer sur du stockage objet. Cela tombe bien, chez Scaleway, 75 Go sont offerts.

Après des années à voir les sites multiplier les scripts de pistage, vidéo en lecture automatique et autres lourdeurs, une tendance a émergé pour un web plus sobre, efficace et léger, ne dépendant pas d'un acteur tel que Google avec AMP. Celui des sites statiques, avec des solutions logicielles dédiées (on parle souvent de JAMstack).

Au point que certains hébergeurs se focalisent sur de tels besoins, gérant les frameworks pensés pour le statique tels que Gatsby, Hugo, Jekyll, React ou encore Vue, comme on l'a vu dans le cas de Netlify. D'autres ont mis en place des services dédiés comme Cloudflare ou GitHub et leurs Pages. Le tout avec un zeste de Markdown.

Tout cet écosystème prend en charge différentes étapes, de manière plus ou moins complète : la génération du site, la gestion des versions, le déploiement et l'hébergement. Mais parfois, tout cela n'est pas nécessaire, publier un site statique étant relativement simple puisqu'il suffit d'un serveur web sur une distribution minimale.

On peut le faire chez n'importe quel hébergeur, la beauté de cette solution étant également dans sa totale portabilité. On peut également exploiter une « astuce » pour se simplifier la vie, de gagner du temps... et de l'argent : utiliser un service de stockage objet compatible S3. Scaleway s'est récemment ouvert à cette possibilité.

Une solution intéressante, surtout cumulée aux 75 Go offerts par l'hébergeur.

Un site statique sur du stockage objet : pourquoi ?