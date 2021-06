EnVision, DAVINCI+ et VERITAS : trois missions pour percer les secrets de Vénus

1…2… et 3 missions devraient s’envoler vers Vénus d’ici une dizaine d’années. Deux sondes appartiennent à la NASA, la troisième à l’ESA avec EnVision. Toutes vont tenter de percer les secrets de Vénus et sa totale inhospitalité.

Après la NASA qui a sélectionné deux missions pour s’intéresser à Vénus, la deuxième planète en orbite autour du Soleil, c‘est au tour de l’ESA (Agence spatiale européenne) de se lancer dans l'aventure.

Cette mission – baptisée EnVision – est la cinquième de classe moyenne du plan Cosmic Vision de l’Agence. Les quatre autres sont Solar Orbiter, Euclid, Plato et Ariel. La première avait été lancée en février 2020, les trois dernières suivront « dans la décennie ».

Pourquoi Vénus est-elle une jumelle « maléfique » de la Terre ?

Le but d’EnVision sera de proposer « une vue globale de la planète, de son noyau interne à sa haute atmosphère, afin de déterminer comment et pourquoi Vénus et la Terre ont évolué si différemment ». Il faudra être patient puisque le lancement n’est prévu que pour le début des années 2030.

Comme déjà expliqué dans notre dossier sur le Système solaire, la Terre et Vénus sont proches à plus d’un titre, mais les deux ont évoluées de manière totalement différente. Pour Günther Hasinger, directeur de la science à l’ESA, ces missions américaines et européennes permettront de disposer « d’un programme scientifique extrêmement complet sur cette planète énigmatique pour une bonne partie de la prochaine décennie ».

La promesse étant que les missions DAVINCI+, VERITAS et EnVision forment un trio d’engins spatiaux qui fournira « l’étude la plus complète jamais réalisée sur Vénus ». Voilà qui devrait faire plaisir au planétologue Sylvestre Maurice : qui regrettait de ne pas arriver à valider de nouvelles missions vers Vénus : « J'ai souvent proposé, ça ne marche jamais ». Cette fois-ci, c’est trois pour le prix d’une !

Cartographier la planète, de son intérieur à son atmosphère