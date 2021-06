Vénus : deux missions de la NASA pour essayer de comprendre pourquoi elle a mal tourné

Dans le cadre de son Discovery Program, l’Agence spatiale américaine finance les deux missions à hauteur de 500 millions de dollars chacune. L’objectif est commun : comprendre comment cette planète est devenue un monde ressemblant à « l’enfer ».

DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging) « mesurera la composition de l'atmosphère de Vénus pour comprendre comment elle s'est formée et a évolué, mais aussi pour déterminer si la planète a déjà abrité un océan ».

De son côté, VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy) « cartographiera la surface de Vénus pour déterminer l'histoire géologique de la planète et comprendre pourquoi elle s'est développée si différemment de la Terre ».

Le lancement de chaque mission est prévu pour 2028-2030.