Copie privée : comme les ayants droit, le gouvernement veut une redevance sur le reconditionné

C’est le 10 juin prochain que les députés examineront en séance la proposition de loi visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France. Sensibilisé à la cause des ayants droit, le gouvernement a décidé d’aller à l’encontre de l’objet de cette loi, appuyant la récente délibération de la Commission copie privée visant à frapper les produits reconditionnés. Avant de nous plonger dans cet amendement et ses coulisses, petit retour magnéto.

Le 1er juin, l’instance chargée d’établir assiette et taux de la redevance adoptait un barème spécifique à ces produits en seconde vie. Les tarifs grimpent jusqu’à 9,10 euros pour une tablette avec 128 Go de stockage remise sur pied, et 8,40 euros pour un smartphone de même capacité. Soit -40 % et -35 % du neuf (14 euros en crête pour l’un et l’autre de ces segments).

Ce barème a été publié au sein du Journal officiel le 6 juin. Ils entreront en vigueur le 1er juillet prochain.

Une adoption qui n’est pas une surprise : les ayants droit tiennent en effet les leviers de cette commission abritée par le ministère de la Culture. Si elle est théoriquement paritaire, 12 redevables face à 12 bénéficiaires, sa composition est déséquilibrée puisque les 12 redevables sont divisés en deux clans, d’un côté 6 consommateurs, de l’autre 6 industriels, qui ne parlent pas de la même voix, contrairement aux sociétés de gestion collective.

Ce barème a été adopté par 15 voix « pour », celles des 12 ayants droit, outre celles du président et de deux associations de consommateur. L’une, l’Adeic, était autrefois très critique à l’égard de la Commission. Elle se plaignait à cette occasion d’un manque de subventions au profit du monde associatif. L’autre, l’Indecosa-CGT, est représenté par un certain Franck Lavanture. Celui-ci nous avait indiqué avoir été autrefois « dans les organismes sociaux de l’action culturelle ». On retrouve d’ailleurs ce nom dans les rangs du SYNPTAC-CGT, le Syndicat National des Professionnels du Théâtre et des Activités Culturelles.

Les 6 industriels se sont tous abstenus. Plus qu’un acquiescement du bout des lèvres, il faut y voir une forme d’opposition silencieuse… Et pour cause, plusieurs nous ont confié leur crainte de voir le barème du neuf exploser un peu plus, si les barèmes sur les reconditionnés n’étaient pas adoptés.

Les reconditionneurs, eux, n’ont pas eu voix au chapitre, et pour cause s’ils ont été rapidement auditionnés, ils ne disposent pas de représentants autour de la table. Et pourquoi devraient-ils d’ailleurs disposer d’un droit de vote alors qu’ils ont été mis dans la boucle de la redevance copie privée seulement suite à une vague d’assignations en justice à compter de fin 2020 par Copie France, le collecteur de la dîme culturelle.

Du Sénat à l’Assemblée nationale