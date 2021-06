Galileo : la seconde génération de satellites se prépare, lancement d’ici 2025

L’Europe espère envoyer dans moins de quatre ans de nouveaux satellites pour la seconde génération de Galileo. Le système de positionnement par satellite sera alors dix fois plus précis, renforcera ses capacités pour les secours et pourra lancer des alertes n’importe où sur le globe.

Dans un communiqué, l’Agence spatiale européenne (ESA) explique que des « contrats ont été attribués à Thales Alenia Space (Italie) et Airbus Defence & Space (Allemagne) pour la création de deux familles indépendantes de satellites, représentant au total douze satellites Galileo de deuxième génération ». Le montant total est de 1,47 milliard d’euros.

1,47 milliard pour 12 satellites de seconde génération

Les contrats portent sur « la conception et la construction du premier lot de la deuxième génération de satellites de navigation européens Galileo ». Comme nous le verrons plus loin, le Tribunal de l’Union européenne est venu mettre son grain de sel dans cette histoire (à la demande de la société OHB) et doit encore rendre une décision sur l’attribution des contrats.

Paul Verhoef, directeur de la navigation à l’ESA, explique que cette nouvelle salve de satellites « représentera un pas en avant supplémentaire avec l'utilisation de nombreuses technologies innovantes pour garantir une précision, une robustesse et une flexibilité sans précédent du système au profit des utilisateurs du monde entier ». Voyons cela plus en détails.

Précision décimétrique, rapidité, diffusion d’alertes…