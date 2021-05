Le récap' des bons plans du moment, semaine 18

Les opérateurs de téléphonie mobile ont décidé de déterrer la hache de guerre : Bouygues Telecom et RED by SFR ont « récusité » les forfaits avec 20 Go de data à 5 euros par mois, sans engagement. Cela donne également des promotions sur les autres offres avec 140 Go pour 13 euros et 130 Go de 5G pour 17 euros.

Si vous avez besoin de stockage, le disque dur Seagate Barracuda de 2 To (7 200 tpm et SMR) est à 51,70 euros. Le fabricant propose aussi son FireCuda de 1 To en USB 3.2 Gen 2x2 à 223,49 euros. Enfin, Amazon baisse le tarif des Mac mini avec un SoC M1 et 8 Go de mémoire, qui sont disponibles à partir de 719,99 euros.