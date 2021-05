Forfaits 4G à 5 euros : retour de la guerre des prix chez les opérateurs

En 2018, les opérateurs se livraient une guerre féroce sur la téléphonie mobile. Free Mobile était certainement l’un des plus actifs avec 0,99 euro par mois pour plusieurs dizaines de Go en 4G. C'était l'époque des offres B&You 20 Go pour 1,99 euro, Sosh 20 Go pour 5 euros et RED by SFR 30 Go à un prix similaire. Les promotions étaient généralement limitées à la première année ; il fallait alors être celui attirant le maximum de clients.

Depuis, les opérateurs n’ont eu de cesse d’augmenter les tarifs des abonnements de leurs clients lorsqu'ils sont aux alentours de 5 euros par mois, histoire de faire remonter leur revenu moyen (ARPU). Pour cela ils proposent – et parfois imposent – un « enrichissement » de la data ou des options contre quelques euros de plus.

Certains ont oublié leur promesse de tarif « à vie » au passage. Car pour rappel, le sans engagement est valable des deux côtés : le client peut partir quand il veut, mais l’opérateur peut modifier son offre à sa guise. Il doit seulement prévenir son client à l’avance en lui permettant de résilier sans frais. Des changements – parfois discrets au détour d’un email, parfois avec un passage en force – qui provoquent la colère de certains clients.

Alors que la 5G est disponible depuis quelques mois seulement, voilà que la guerre reprend sur la 4G, avec RED by SFR qui a dégainé hier une offre que l’on n’avait pas revue depuis des années. Après une période d’hésitation, Bouygues Telecom a décidé de répliquer et de s’aligner sur son concurrent.

20 Go pour 5 euros chez RED by SFR… attention aux petites lignes