Le passe sanitaire étendu, Cédric O évoque la liste noire mise en place en cas d'abus

Pour vous déplacer, il faut désormais montrer patte blanche dans de nouveaux lieux où le passe sanitaire devient obligatoire. Le gouvernement durcit au passage les sanctions et met en place une liste noire.

Comme annoncé par le président de la République, dès ce lundi 9 août « le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à certains lieux, établissements ou événements, en intérieur ou en extérieur, sans notion de jauge, tels que les cinémas, les musées, les cafés, les restaurants, les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements médico-sociaux (sauf en cas d'urgence). Les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux sont également concernés ». Saisi, le Conseil constitutionnel a rendu son avis jeudi, censurant certaines dispositions.

Le passe sanitaire étendu, des sanctions plus lourdes

De quoi permettre au gouvernement de publier plusieurs décrets d'applications ce week-end, notamment sur les peines encourrues. Mais aussi étendre la possibilité d'obtenir un passe sanitaire valide suite à « un autotest réalisé sous la supervision d'un des professionnels de santé [...] moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service ou à l'évènement » et non plus 48 heures.

Les conditions d'accès sont donc plus « souples », mais le gouvernement prévient : il sera intransigeant en cas d'abus, notamment dans les cas de fraudes. Une circulaire du ministère de la Justice doit ainsi instaurer « une nouvelle incrimination pour "présentation frauduleuse d'un passe sanitaire appartenant à autrui" » selon le JDD.