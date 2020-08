Grand collisionneur de hadrons : une rare désintégration du boson de Higgs en deux muons

Deux ans après la désintégration du boson de Higgs en quarks lourds, les expériences ATLAS et CMS du Grand collisionneur de hadrons ont détecté « de premiers indices d'une désintégration rare » en deux muons, des particules bien moins massives. On vous explique en douceur de quoi il s’agit.

En 2012, la physique des particules connaissait un important chamboulement. Pour la première fois, le boson de Higgs était observé, c’était alors par les expériences Atlas et CMS du LHC (Grand collisionneur de hadrons). Cette découverte a débouché sur un prix Nobel en 2013 « pour la découverte théorique du mécanisme contribuant à notre compréhension de l’origine de la masse des particules subatomiques », attribué à Peter Higgs et François Englert, qui avaient prédit son existence dans les années 1960.

Depuis maintenant huit ans, les bosons de Higgs ont continué d’affluer dans le Grand collisionneur de hadrons et les scientifiques en profitent pour l’étudier en détail… du moins dans la mesure du possible. En effet, un problème non négligeable est qu’il « se désintègre presque instantanément en d'autres particules »… pas facile de l’analyser en détail.

L’une des principales manières de faire est donc d’analyser « la façon dont il se désintègre en diverses particules fondamentales, ainsi que le taux de désintégration correspondant »… un peu à la manière d’un puzzle dont on n’a que des pièces.

Durant la 40e conférence internationale HEP (High Energy Physics), les équipes d’Atlas et de CMS du LHC ont présenté « pour la première fois […] de nouveaux résultats montrant la désintégration du boson de Higgs en deux muons ». Cette observation – même si elle demande encore confirmation, le CERN parlant « de premiers indices » – était attendue depuis des années.

Des révisions sur fermions, quarks, leptons, bosons, spin…

Au cours des années précédentes, d’autres désintégrations avaient déjà été observées, notamment « en différents types de bosons, comme le W et le Z, ainsi qu'en fermions lourds, comme les leptons tau », explique le CERN. Perdus dans le vocabulaire scientifique ? Pas de panique, prenons quelques minutes pour des rappels importants pour la suite.