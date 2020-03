Grand collisionneur de hadrons : 10 ans de physique et de démesure

Le 30 mars 2010, le LHC établissait un record avec une collision de faisceaux à une énergie de 7 TeV et ouvrait les vannes à une moisson sans précédent de données pour les physiciens des particules. On y a notamment trouvé le boson de Higgs. Il est depuis passé à 13 TeV et se prépare pour la haute luminosité, avec encore plus de données.

Pour nous resituer dans le temps, lors de la première collision à 7 TeV (Téra électron Volts) il y a 10 ans, le boson de Higgs n’avait pas encore été observé directement. Prédit par les scientifiques Peter Higgs et François Englert depuis les années 1960, cette particule a été « vue » par les expériences Atlas et CMS du LHC (Grand collisionneur de hadrons). L’Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) avait alors fait couler beaucoup d’encre en 2012 lors de la présentation des travaux en… Comic Sans MS.

Cette journée du 30 mars 2010 était d’importance pour le Grand collisionneur de hadrons et le CERN, comme en témoigne le dispositif mis en place à l’époque : des retransmissions en direct et des tables rondes durant toute la journée, de 8h30 à 18h. Une bande-annonce avec la musique Thunderstruck d’AC/DC avait même été mise en ligne.

Mais de quoi s’agit-il et que nous réserve la prochaine décennie du LHC, pour le moment en travaux ? Voici un tour d’horizon à l’occasion de ce 10e anniversaire.

Des « particules sorties du néant »