Les flux (encore partiels) des 25 % de la copie privée pour 2019

Depuis la loi Création, les organismes de gestion collective ont l’obligation de révéler en ligne la liste des aides qu’ils accordent au titre des « 25 % de la copie privée ». Les chiffres 2019 commencent à être diffusés.

La redevance pour copie privée est un prélèvement culturel perçu par la SACEM, la SCAM, la SCPP, l’ADAMI ou encore la SACD, à partir des supports mis en circulation en France. Elle est payée par les fabricants et les importateurs, mais son coût est ensuite déporté sur chaque maillon de la chaine commerciale jusqu’au consommateur final.

La SACEM et les autres organismes de gestion collective sont aux premières loges pour déterminer les montants et le périmètre de ces sommes qu’ils touchent, et ce au sein d’une commission administrative rattachée au ministère de la Culture, la Commission Copie privée. L’an passé, 260 millions d’euros ont ainsi été collectés, portant le total amassé depuis 2008 à 2,8 milliards d’euros.

La redevance Copie privée n’est pas un impôt, ni une rémunération, mais une indemnisation destinée à compenser le « préjudice » subi par les titulaires de droits sur la liberté accordée aux particuliers de réaliser des copies de leurs œuvres sans leur autorisation.

La loi laisse aux sociétés de gestion collective le soin de redistribuer ces flux, du moins 75 % du montant total, minorés des frais de gestion. Les 25 % restant sont conservés par ces sociétés pour financer ensuite des festivals, du spectacle vivant et même des actions de défense du secteur culturel, là aussi modulo les fameux frais administratifs.

Jusqu’à une date récente, les flux répertoriant ces 25 % pouvaient n’être consignés que dans des documents papier. Délicat, pour ne pas dire très difficile de retracer le cheminement de ces dizaines de millions d’euros. C’était en tout cas la conclusion à laquelle nous avions abouti en 2013 suite à notre procédure d’accès à ces documents contre le ministère de la Culture, où une copie de ces informations est consignée.

Sensibilisé par cette défaillance mise en exergue dans notre dossier, le député Marcel Rogemont avait déposé un amendement au projet de loi Création pour imposer l’ « open data » de ces sommes.

La mesure a ensuite été inscrite à l’article L326-2 du Code de la propriété intellectuelle. Selon cette disposition, « les organismes de gestion collective établissent et gèrent une base de données électronique unique recensant, avec le nom de leurs bénéficiaires, le montant et l'utilisation des sommes (…). Cette base est régulièrement mise à jour et mise à disposition gratuitement, sur un service de communication au public en ligne, dans un format ouvert et librement réutilisable ». Tel est l’objet du site AidesCreation.frhttp://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cedu/14-15/c1415055.asp.

Renforcer la légitimité de la redevance pour copie privée