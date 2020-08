Crew Dragon : SpaceX écrit « une page d’histoire », Thomas Pesquet prépare sa mission Alpha

Hier, Robert Behnken et Douglas Hurley sont revenus sur Terre à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX. L’analyse des données de vol va continuer afin de qualifier cet engin pour les vols habités. La première mission opérationnelle est prévue pour cette année, la seconde au printemps 2021, avec le Français Thomas Pesquet à bord.

Samedi 30 mai, SpaceX envoyait avec succès deux astronautes dans l’espace, direction la Station spatiale internationale. Une telle opération américaine n’avait pas été réalisée depuis l’arrêt du programme des navettes spatiales en juillet 2011. Un enjeu à la fois économique et stratégique pour les États-Unis (et leurs partenaires), qui devaient se reposer sur les Russes et les capsules Soyouz pour envoyer des humains dans l’espace.

Demo-2 est un succès sur toute la ligne

Aucune date de retour pour Robert Behnken et Douglas Hurley n’avait alors été annoncée. C’est finalement hier, après 64 jours en orbite (dont 62 dans la Station spatiale internationale) qu’ils sont revenus sur Terre. Après sa séparation de l’ISS, la capsule Crew Dragon a amerri sans encombre dans le golfe du Mexique, sa chute ayant été ralentie par quatre parachutes.

Elle a ensuite été récupérée par le bateau « Go Navigator » de SpaceX. Les astronautes ont pu quitter leur vaisseau un peu plus d’une heure après. En cause, « une vidange de vapeurs toxiques émanant d’un réservoir de carburant de la capsule » qui a retardé l’ouverture de l’écoutille, précise l’AFP.

Crew-1 cette année… ensuite la Lune et Mars ?