SpaceX réussit sa mission « historique » : les astronautes sont à bord de la Station spatiale internationale

Après un report à cause de la météo, la fusée Falcon 9 a décollé samedi soir, direction l’espace. Quelques minutes plus tard, la capsule Crew Dragon était larguée sans encombre.

Elle a pris la direction de l’ISS tandis que le premier étage est venu se reposer sur une barge en pleine mer. Dimanche, le vaisseau des deux astronautes s’est amarré à la Station spatiale internationale et, après les vérifications et branchements d’usage, l’écoutille s’est ouverte. Ils ont ainsi pu rejoindre leurs collègues dans l’ISS.

C’est la première fois depuis 9 ans que des Américains volent à bord d’une fusée américaine (construite par une compagnie privée de surcroît). Pour le moment, la date de retour n’a visiblement pas été fixée, mais il pourrait se dérouler en août.

Vous pouvez revoir les préparatifs et le lancement de la mission Demo-2 dans cette longue vidéo (plus de 9h…). Pour revoir l’arrimage à l’ISS et l’ouverture de l'écoutille, c’est par ici.