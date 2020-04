Crew Dragon : deux nouveaux membres d’équipage pour le premier vol habité de SpaceX

Depuis maintenant plus d’un an, les deux membres d’équipage de la mission Demo-2 de la capsule Crew Dragon de SpaceX sont connus : Michael Hopkins et Victor Glover Jr.

Ils seront accompagnés par Shannon Walker de la NASA (qui a déjà séjourné six mois dans la Station spatiale internationale en 2010) et Soichi Noguchi de la JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency).

Pas de changement pour le moment sur le calendrier : « Ce test devrait se dérouler entre mi et fin mai », explique l’agence spatiale américaine. Pour rappel, un récent test des parachutes ne s’est pas déroulé comme prévu, mais la capsule de SpaceX n’était pas en cause.