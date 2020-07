Solar Orbiter : les premières images dévoilent des « feux de camp » et la « face cachée » du Soleil

Les premiers résultats et images de la sonde Solar Orbiter viennent de tomber. Ils montrent la présence de « feux de camp » qui pourraient permettre de comprendre « un des plus grands mystères de la physique contemporaine ». La sonde étudie aussi de près les éruptions solaires et la « face cachée » de notre étoile.

Solar Orbiter a décollé en février 2020 à bord d’une fusée Atlas V. Elle a déployé avec succès ses panneaux solaires et a commencé son voyage vers le Soleil. Cette mission est une collaboration internationale entre les agences spatiales américaine et européenne (NASA et ESA respectivement).

Une vingtaine de pays ont ainsi contribué « à la charge utile scientifique et/ou à la construction de la sonde ». Le satellite en lui-même a été construit au Royaume-Uni, par Airbus Defence and Space.

Après un passage à 77 millions de km en juin, les premiers résultats

Mi-juin, Solar Orbiter passait à 77 millions de kilomètres de la surface du Soleil (plus tard durant sa mission, elle passera à 42 millions de kilomètres seulement), soit près de la moitié de la distance entre notre étoile et la Terre. À titre de comparaison, Mercure se trouve entre 46 et 69 millions de km du Soleil, avec une moyenne à 57,9 millions de km. Les images ont été récupérées une semaine plus tard par les scientifiques, qui se sont mis au travail.

Les résultats des travaux étaient attendus pour mi-juillet et, cette fois-ci, aucun retard n’était à déplorer. Les premières conclusions sont prometteuses pour les scientifiques responsables de cette mission, avec des « feux de camp » proches de la surface et des détails sur la « face cachée du Soleil ».

Des « phénomènes intéressants » avec les « feux de camp »