L’open science en transition : des pirates à la dérive ?

Depuis des années, institutions et scientifiques ont lancé de grandes manœuvres pour passer à l'open access. Si la science ouverte progresse, on reste loin des objectifs et les budgets consacrés aux publications scientifiques explosent.

Mi-juin, l’Université de Californie concluait un accord open access avec l’une des cinq multinationales de l’édition scientifique, Springer-Nature. Il suit notamment ceux signés en mai par les universités hollandaises et suisses avec l’autre mastodonte du secteur, Elsevier. Le MIT annonçait quelques jours plus tôt mettre fin aux négociations avec Elsevier pour un nouveau contrat d’abonnement à ses revues scientifiques, mettant en avant « les principes de l'open access » pour se justifier.

Depuis 2010, le rapport de force entre le mouvement de l’open science et les grands éditeurs scientifiques pourrait paraître complètement renversé. Cette année-là, le MIT s’était senti obligé de collaborer activement (tout en faisant mine d’adopter une position neutre) à l’enquête contre son jeune étudiant Aaron Swartz.

Il était accusé d’avoir téléchargé des millions d’articles scientifiques sur le site de la bibliothèque numérique JSTOR. Avec la suite que l'on connaît. Effectivement, depuis, les choses ont évolué et les institutions finançant la recherche poussent l’accès gratuit aux articles scientifiques.

Une institutionnalisation de l’open