Comment 4G, 5G, Wi-Fi et satellites viennent « au secours du très haut débit »

Durant les Assises du Très Haut Débit, l’ANFR et le CNES sont revenus sur la 5G, l’ouverture aux 6 GHz du Wi-Fi et l’accès à Internet par satellite. Dans ce dernier cas, il faut néanmoins avoir conscience des limites, tant dans les offres actuelles que les constellations qui pourront avoir un intérêt, pour ceux pouvant se payer un tel accès.

La semaine dernière, les Assises du Très haut débit étaient l’occasion de parler du « plan de reprise » de la filière fibre, qui compte bien garder les mêmes objectifs qu’avant la crise sanitaire : « bon débit » à 8 Mb/s en 2020, très haut débit en 2022.

Après les interventions d’InfraNum et du ministre Julien de Normandie, trois tables rondes et des interventions étaient organisées. Il a notamment été question de 5G et d’évolution du Wi-Fi avec Gilles Brégnant, directeur général de l’Agence nationale des fréquences (ANFR), mais aussi d’Internet par (constellation de) satellites avec Sandrine Lafond du CNES.

5G et Wi-Fi 6E s’invitent dans les débats