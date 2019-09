EutelSat compare son offre 100 Mb/s à de la « fibre » par satellite, 200 Mb/s attendus en... 2025

Eutelsat, avec ses nouveaux partenaires Thales et Orange, va envoyer deux satellites d'ici 2021. Ils permettront d'augmenter la capacité et le débit proposé aux clients, avec jusqu'à 200 Mb/s à l'horizon 2025. On regrette par contre que l'opérateur compare toujours sa solution à la fibre.

La semaine dernière, nous étions à Lille pour l'université d'été du THD, organisée par l'Avicca, IdealCo et InfraNum. En plus des déclarations de Sébastien Soriano et d'autres participants sur la QCP d'Orange (qui attaque les pouvoirs de sanction du régulateur), nous avons pu nous entretenir avec Eutelsal sur son avenir.

La société se prépare en effet à lancer un satellite Konnect en décembre, puis un second bien plus important : Konnect VHTS en 2021, avec une capacité de 500 Gb/s dans la bande Ka. Ce dernier permettra à l'opérateur de proposer des débits jusqu'à 100 Mb/s en 2021/2022, puis jusqu'à 200 Mb/s à partir de 2025, contre 50 Mb/s aujourd'hui.

Audrey Briand, responsable des relations institutionnelles d'Eutelsat, en profite pour promettre une nouvelle fois de la « fibre » par satellite, une comparaison qui nous semble toujours aussi hasardeuse, tant les différences sont importantes. Elle revient également avec nous sur le changement de partenaire entre ViaSat et Thales/Orange.

Changement « brutal » de cap pour Eutelsat en 2018