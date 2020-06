Android 11 disponible en bêta : domotique, conversations prioritaires, vie privée…

La première bêta d’Android propose une nouvelle manière de gérer les conversations et ajoute plusieurs fonctionnalités… dont certaines – notamment sur la domotique – devraient rappeler des souvenirs aux amateurs d’iPhone. Les développeurs sont chouchoutés avec des vidéos à foison.

Initialement prévu pour le mois de mai, le lancement de la bêta avait été repoussé au 3 juin suite à la pandémie de Covid-19. Nouveau report deux jours avant la date suite aux scènes de violence dans plusieurs villes des États-Unis : « ce n’[était] pas le moment de faire la fête », expliquait Google.

Uniquement pour des smartphones Pixel

Quoi qu’il en soit, la première bêta est désormais disponible… mais toujours limitée aux smartphones Pixel 2, 3, 3a ou 4 (et leurs déclinaisons XL) pour le moment. D’autres terminaux pourront en profiter « dans les semaines à venir ». Elle arrive après trois Developer Preview déjà bien fournies en nouveautés, même si la troisième s'occupait surtout de stabiliser le système et d’augmenter les performances.

S’agissant encore d’une version préliminaire, elle peut « présenter des erreurs et des défauts susceptibles d'affecter le bon fonctionnement de votre appareil », à utiliser en connaissance de cause. Pour s’inscrire à la bêta, il suffit de suivre ce lien (à condition d’avoir un smartphone compatible). La mise à jour sera ensuite proposée dans un délai de 24h.

Pour rappel, une seconde bêta est prévue pour juillet et une troisième en août. La version finale doit arriver « plus tard durant le troisième trimestre ». Tout le monde ne pourra pas en profiter : cela dépendra du bon vouloir des fabricants. Il existe néanmoins le programme Android One qui permet aux smartphones de « bénéficier pendant au moins deux ans de mises à jour du système d'exploitation ».

Conversations prioritaires, regroupées et des « bulles »