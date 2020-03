Android 11 disponible en Developer Preview 2 : le tour des nouveautés

La seconde Developer Preview d’Android 11 renforce le support de la 5G et des smartphones pliables. D’autres nouveautés sont également de la partie : redémarrage sans mot de passe après une mise à jour OTA et fréquence de l’écran ajustable par les applications. Voici un tour d’horizon des changements, en attendant la première bêta en mai.

Alors que de nombreux salons et annonces sont repoussés pour cause de pandémie de Covid-19, Google maintient pour le moment le cap sur Android 11. Quasiment un mois après la première Developer Preview, la seconde est en ligne.

Là encore, la liste de compatibilité est réduite au strict minimum : elle ne comprend que les Pixel 2, 3, 3a ou 4 et leurs déclinaisons « XL ». Il faudra télécharger et installer manuellement l’image sur son smartphone, une étape permettant certainement à Google de s’assurer que seules des personnes sachant un minimum ce qu’elles font tentent l’expérience.

Pour rappel, il s’agit d’une version en cours de développement pouvant donc contenir des bugs plus ou moins graves, à utiliser en connaissance de cause. Une exception tout de même : ceux ayant déjà sauté le pas avec la première version de la Developer Preview d’Android 11 peuvent passer à la seconde via une mise à jour OTA (Over The Air).

Les nouveautés sont évidemment moins nombreuses, mais certaines méritent tout de même que l'on s’y attarde.

Deux « grosses » nouveautés : 5G et Resume on reboot