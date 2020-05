Flock reprend du poil de la bête

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq ou six dessins en rebond sur nos articles.

Le rapport de la Dinum sur Qwant, qui n'a jamais été rendu public, commence à se dévoiler. Et comme nous l'avions encore constaté le mois dernier, l'index du moteur n'est pas à la hauteur des attentes, malgré plusieurs années de travail.

C'est un peu comme la loi Avia, qui a mis des mois à être finsalisée, votée en plein début de déconfinement, mais qui continue d'être critiquée tant elle pose de problèmes. Le Conseil constitutionnel aura donc à se pencher sur son cas. Il faut dire qu'en matière de volonté de contrôle d'Internet, nos gouvernants ne sont jamais en manque d'idée.

Un peu comme lorsqu'il faut mettre en place des solutions de surveillance, plus ou moins directes. Ou lorsque les ayants droit doivent trouver de nouvelles méthodes de rémunération. À l'inverse, le citoyen sera moins soutenu lorsqu'il faut faire respecter son droit au remboursement ou après une fuites de données, ce qui prend bien plus de temps.

Des concepts dont on voit assez bien les contours et où ils nous mènent, sans avoir à faire intervenir des scientifiques. Ceux-ci sont de toutes façons plus occuper à modéliser ce qui nous attend avec l'évolution de Covid-19.

