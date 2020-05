WinGet n'est pas (encore) un gestionnaire de paquets

Lors de la Build 2020, Microsoft a dévoilé le code source d'un nouveau gestionnaire de paquets, WinGet. Chacun peut l'utiliser... et s'apercevoir qu'il ne fait pas ce que devrait proposer un tel outil. Pour le moment, il ne permet que d'installer des applications. Mais d'ici un an, le projet devrait être finalisé et enfin tenir ses promesses.

Sous Linux, installer une application est simplissime. Vous voulez VLC, Gimp, un serveur HTTP ? Il suffit en général d'une ou deux lignes de commandes. Avec une distribution telle que Debian et ses dérivés, cela passe par APT :

sudo apt update

sudo apt install vlc

sudo apt full-upgrade

Ces trois lignes permettent respectivement de mettre à jour la liste des dépôts (contenant les logiciels qu'il est possible d'installer), d'installer VLC, et de mettre à jour le système ainsi que toutes les applications qui y sont présentes.

Chaque distribution dispose de ses propres dépôts, mais de nombreux miroirs sont proposés de par le monde afin de répartir la charge des serveurs. Chacun peut mettre le sien en place ou créer son dépôt que n'importe qui peut ajouter sur sa machine. Le tout passe par des connexions sécurisées, les téléchargements sont vérifiés avant l'installation, etc.

Pendant ce temps, sous Windows, on en est encore à renvoyer l'utilisateur vers des exécutables à télécharger en ligne. Aucun dispositif de téléchargement décentralisé n'est nativement supporté, pas plus que des protocoles comme Metalink qui permettraient la gestion des miroirs et des vérifications d'empreintes/signatures.

Le Store plutôt que l'ouverture