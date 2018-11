Metalink, aria2 et uGet : le téléchargement, autrement

Pour télécharger un fichier en toute sécurité, il faudrait penser à vérifier son intégrité et sa provenance. Des procédures souvent mises de côté, alors que des outils clé en main existent. Ils ont en plus l'avantage d'être open source et très efficaces.

Lorsque vous voulez télécharger un fichier accessible sur internet, vous passez en général par votre navigateur. Ces derniers gèrent pour cela quelques protocoles de base, FTP disparaissant peu à peu.

Les gestionnaires de téléchargement sont une manière d'améliorer les choses. Ils ont pour principal avantage de centraliser leur gestion (parfois au niveau d'un NAS), de proposer des fonctionnalités complémentaires et parfois « d'accélérer » la procédure en découpant le fichier à télécharger en de multiples morceaux/connexions.

Pour certains protocoles comme BitTorrent, qui ne sont que rarement supportés, il faut souvent se tourner vers des clients tiers. La face visible d'un malaise plus profond dans l'évolution de nos téléchargements.

Efficacité, sécurité : peut mieux faire