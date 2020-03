Marie Juyaux, directrice générale adjointe de Qwant, quitte également la société

Tristan Nitot n'est pas le seul sur le départ chez Qwant. La société nous a également confirmé que Marie Juyaux ne faisait plus partie de l'entreprise. Proche d'Éric Léandri, elle était jusque-là directrice générale adjointe.

Début janvier, et après des mois de polémiques, le PDG et co-fondateur de Qwant, Éric Léandri, était poussé vers la sortie. Nommé à la tête du comité stratégique de l'entreprise, il était remplacé par Jean-Claude Ghinozzi.

Comme souvent dans ce genre de cas, la nomination d'un nouveau PDG a enclenché un jeu de chaises musicales, qui s'ouvrait après de nombreux départs actés à la fin de « l'ère » précédente, comme Sylvain Peyronnet, en charge de tout ce qui avait trait à l'IA et l'AdTech au sein de l'entreprise. On apprenait ainsi hier le départ de Tristan Nitot.

Interrogée sur d'autres mouvements au sein de sa direction, Qwant nous a également confirmé avoir reçu ce jour le mail de départ de Marie Juyaux. Proche d'Éric Léandri, elle était présente depuis les débuts de l'aventure, au poste de directrice des opérations dès novembre 2014, puis de directrice générale adjointe à partir de septembre 2018.

Son départ était attendu et apparaît comme logique, ultime signe de la fin du règne de Léandri. Son remplaçant n'a pour le moment pas été nommé, Qwant indiquant que des recrutements devraient être annoncés prochainement.

Pour la nouvelle équipe, les enjeux à venir sont importants : inverser la vapeur au niveau de la communication, renouer la confiance tant en interne qu'à l'extérieur, établir les nouvelles priorités, se focaliser sur la qualité du produit principal : le moteur de recherche. Celui-ci est en effet toujours critiqué pour ses résultats, encore parfois incomplets ou datés.

Quid de l'avancement des projets annexes tels que Masq, Maps, Mail, etc. ? Difficile à dire pour le moment. Pour le savoir, il faudra sans doute attendre que l'arrivée des nouvelles recrues fasse son effet. Mais le nouveau PDG ne pourra pas faire l'économie d'une annonce claire de ses objectifs et projets à plus ou moins long terme, ce qui ne pourra pas attendre des mois. Ce sera alors sans doute l'occasion de revenir sur ce qu'il a changé chez Qwant, à part des têtes.