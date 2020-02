Amazon, AliExpress, eBay, Wish : six associations tirent à boulets rouges sur les places de marché

Sur 250 produits achetés sur des places de marché et testés par six associations de consommateurs européennes, 165 « semblent ne pas satisfaire aux règles de sécurité ». Leur bilan à la main, elles demandent à l’Europe « de rende les places de marché responsables des produits dangereux vendus sur leurs sites ».

Dans le cadre de l’International Consumer Research and Testing (ICRT), dont le but est notamment de « compresser les frais élevés de grands tests », six associations de consommateurs du Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) se sont regroupées afin de mener des vérifications sur des produits vendus sur les principales places de marché.

Test Achats/Test Aankoop (Belgique) a pris la direction des opérations, avec Altroconsumo (Italie), Consumentenbond (Pays-Bas), Forbrugerrådet Tænk (Danemark), Stiftung Warentest (Allemagne) et Which? (Royaume-Uni). Leur conclusion est sans appel : « les deux tiers des 250 produits achetés sur les places de marché en ligne échouent aux tests de sécurité ».

Les risques sont divers et variés : chocs électriques, incendies, asphyxies, irritation cutanée, etc. Pour Test Achats, « 165 produits (66 %) semblent ne pas satisfaire aux règles de sécurité européennes. Les principales raisons pour lesquelles les produits sont recalés sont une mauvaise qualité de fabrication ou la présence de substances chimiques indésirables ».

L’Europe dispose pour rappel d’un « réseau d’échange d’informations [RAPEX, ndlr] entre chaque pays membre qui permet de signaler rapidement un produit dangereux », dont les principales places de marché sont partenaires. Mais c’est visiblement insuffisant pour le BEUC, qui invite la Commission à se saisir de ce sujet

75 % des produits électroniques recalés…