Écologie : pour Gaël Giraud (CNRS), « entre les banques et la planète, il faut choisir »

Le réchauffement climatique est une réalité à laquelle nous devons faire face. Gaël Giraud, économiste et directeur de recherche au CNRS, donne sa vision sur cette brûlante problématique. Il détaille « la dépendance des bilans bancaires aux actifs fossiles » et prône un retour aux « communs » pour lutter contre la « privatisation du monde ».

Cela fait maintenant plusieurs mois que le CNRS est engagé dans un combat contre le réchauffement climatique et qu’il a tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises. Le Centre national pour la recherche scientifique a notamment détaillé comment la communauté scientifique pouvait (essayer de) convaincre les décideurs d’œuvrer sur le sujet.

Sale temps pour le climat

Les chercheurs sont « à la fois persuadés qu’il est encore possible d’agir, et convaincus que leurs efforts ne sauraient suffire, à eux seuls, à régler les problèmes ». Mais pour Marc Robert, chimiste au Laboratoire d’électrochimie moléculaire de Paris, « il n’y a aura pas de coup de baguette magique scientifique » pour régler les crises environnementales à venir.

C’est donc dans un contexte morose – d’autant plus après une COP25 « décevante » pour le secrétaire général de l’ONU et la sortie des États-Unis de l’accord de Paris (il sera effectif en novembre 2020) – que le CNRS publie dans son Journal l'interview de l’un de ses directeurs de recherche : Gaël Giraud. Un expert du sujet qui, en plus de codiriger la chaire « Énergie et prospérité » soutenue par l’École Normale Supérieure, était chef économiste de l’Agence française de développement et membre du comité d’experts sur la transition énergétique auprès du gouvernement.

Le chercheur y explique que pour « sauver » la planète, il faut passer par une « indispensable réduction des inégalités » entre les peuples et les pays. Les banques et leurs importants financements en faveur des énergies fossiles par rapport à aux renouvelables en prennent aussi pour leur grade au passage.

Pour Gaël Giraud, la situation est loin d'être simple. Car si des changements rapides sont nécessaire, une action trop brutale pourrait avoir de lourdes conséquences sur l’économie mondiale. Il revient également sur la notion de « privatisation du monde » et du partage des ressources de notre planète, carburant indispensable à la société moderne.

Les revenus et les émissions de CO₂ sont liés