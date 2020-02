La fabrique d'un « bourreau » idéal 4/4 : « le fusible »

Trente témoignages dénoncent les portraits « à charge » de l'ancien redacteur en chef des Inrocks, et le fait qu'il aurait été injustement licencié afin de permettre au magazine de se refaire une « image féministe ». Son ex-directrice n'en aurait pas moins été débarquée pour sa « gestion désastreuse de l'affaire de la Ligue du LOL ».

Au vu du mille-feuille d'accusations et d'insinuations majoritairement anonymes dont David Doucet a fait l'objet, nous avons privilégié le fact-checker de celles qui nous semblaient les plus infamantes. Nous avons pour cela utilisé les 30 attestations sur l'honneur recueillies par Doucet en prévision des prud'hommes, afin de les recouper.

Pour rappel, un tel document permet à une personne d'indiquer à la justice qu'elle a été témoin d'un fait. Il faut pour cela recopier à la main qu'« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ».

Émanant pour la plupart d'ex-salarié(e)s ou d'ex-stagiaires, qui n'ont a priori aucun intérêt à soutenir une personnalité unanimement clouée au pilori dans trois enquêtes et des centaines d'articles, notamment parce que cela pourrait aussi nuire à leurs carrières (nous avons à ce titre décidé d'anonymiser leurs noms), la plupart ne comprennent même pas que Doucet ait pu être accusé de la sorte.

Le « mur des hommes » censé, d'après Mediapart, avoir été « le symptôme d'une atmosphère parfois viriliste, voire carrément sexiste » ? Une réplique au « mur des cons » du Syndicat de la magistrature, créé par une femme, qui y avait accroché des photos de journalistes dans des positions ridicules, voire embarrassantes (on y voyait Doucet avec Patrick Sébastien, par exemple), et une pancarte « LOL »... comme l'avait d'ailleurs expliqué Olivier Mialet, l'ancien délégué syndical et secrétaire de rédaction aux Inrocks qui, le premier, avait pris la défense de Doucet.

Il balayait également les accusations d'« intrusions malfaisantes sur des ordinateurs », à mesure que, « faute de matériel suffisant les stagiaires aux Inrocks devaient travailler sur les ordinateurs des salariés absents », comme le confirment plusieurs des attestations recueillies par Doucet. Un ancien responsable informatique du journal se dit abasourdi par le portrait dressé de lui dans la presse et affirme n’avoir jamais entendu la moindre rumeur de ce genre à son propos.

Le photomontage d'« alerte enlèvement » d'une rédactrice en chef ? Une blague potache qui circulait dans la rédaction et qui brocardait ses absences répétées, ce que nous avons par ailleurs pu recouper. L'auteur du photomontage, un ancien journaliste, nous a ainsi confirmé qu'il n'avait pas été réalisé par David Doucet.

L'« allusion graveleuse » ajoutée en conclusion d'un article sur une cam girl ? Elle aurait... « trouvé l'amour »; et c'est elle qui lui avait demandé de le mentionner, comme l'atteste le mail qu'elle lui avait envoyé à ce sujet, et sans que l'on comprenne bien ce que cette mention avait de « graveleuse ».

25 autres (ex-)salarié(e)s, ex-stagiaires et pigistes ont cela dit décliné sa proposition de lui fournir ce genre d'attestation sur l'honneur, même si la plupart affirment, dans des courriels et messages que nous avons pu consulter, n'avoir rien à lui reprocher. D'une part pour ne pas être mêlés à cette histoire de Ligue du LOL, ou risquer d'être suspectés de cautionner ce dont ses membres ont été accusés, mais aussi et surtout parce qu'ils sont encore en poste – ou pigent, ou espèrent pouvoir retravailler – aux Inrocks, et qu'ils ne sauraient donc risquer que leurs témoignages puissent nuire à leurs carrières.



Les emails que nous avons pu consulter, que nous avons anonymisés



En le crucifiant, les Inrocks se sont offerts une belle publicité

« Je trouve totalement injuste la façon dont a été traité David par la direction des Inrocks, et je ne reconnais en rien le portrait qu'en a fait la presse », accuse un ancien salarié qui y a travaillé plus de dix ans dans son attestation sur l'honneur.

« En ce qui concerne David, il était totalement investi dans son travail, même les week-ends, avec une capacité de travail impressionnante. Ce n'est pas pour rien que les successifs dirigeants lui ont confié de plus en plus de responsabilités. Et c'est pour cela que je trouve d'autant plus choquant que la direction actuelle ait choisi de le licencier de cette façon ignominieuse. David cherchait à maintenir une atmosphère équilibrée et humaine (et) s'il pouvait entrer en conflit avec certains et avoir des désaccords avec ses subordonnés et ses supérieurs, il n'avait rien d'arrogant ni de cassant, au contraire de nombre de dirigeants qui sont passés par les Inrocks ».

Un autre explique avoir « décidé de témoigner car j'ai été choqué par le licenciement de David à la suite de l'explosion de l'affaire de la "Ligue du LOL". J'ai trouvé qu'il avait été crucifié professionnellement par la direction des Inrockuptibles. En communiquant autant sur son départ et sur son remplacement par une journaliste féministe, le journal s'est offert une belle opération de publicité sur son dos et j'ai trouvé ça profondément injuste ».

« Sidéré par le portrait dressé de lui dans la presse », il explique que du fait de son poste, « j'étais au contact de tous les services et de tous les salariés du journal. Jamais je n'ai entendu quelqu'un se plaindre d'un comportement inapproprié de David (harcèlement, intimidations ou paroles déplacées) ».

Accessoirement, et « malgré la longue liste de départs, il n'y a eu quasiment aucun recrutement pour les combler. Les salariés restants étaient obligés de cumuler deux voire trois postes. Ces derniers mois, j'ai vu plusieurs salariés craquer et pleurer dans les couloirs de l'entreprise. Ils étaient totalement à bout. Usés à la fois physiquement et moralement, la direction a accentué la pression autour des salariés afin de produire toujours plus davantage ».

De plus, « la direction n'a déclenché aucune enquête interne afin de savoir si ce que la presse avait écrit sur lui était vrai. Il a été mis à pied de manière brutale et sans aucune concertation. La direction n'a d'ailleurs donné aucune explication aux salariés pour justifier cette décision ».

Notre dossier :

« Les Inrocks ont licencié Doucet pour se refaire une image vertueuse et féministe »

Un autre souligne qu'« alors que j'ai souffert d'une grande déconsidération de la part de la hiérarchie du journal qui m'avait à moitié placardisé, David s'est, lui, toujours montré poli et attentionné. Jamais je n'ai été témoin (ni) n'ai entendu quiconque se plaindre d'un comportement inapproprié de sa part. Je ne comprends pas ce que le journal lui reproche car rien n'a jamais été clairement explicité. Il me semble qu'il a été victime d'une campagne médiatique qui n'avait rien à voir avec son travail effectif, ni avec ses relations dans la rédaction ».

Un ancien cadre historique qui a travaillé à ses côtés plusieurs années déplore de son côté que « le nom de David Doucet a été jeté en pâture à la vindicte populaire et il a été condamné par le tribunal médiatique contemporain sans jamais avoir été accusé, jugé ni condamné par la justice. Ce que l'on reprochait à juste titre aux protagonistes de la Ligue du LOL (l'effet meute des réseaux sociaux) se retournait contre eux à la puissance mille, comme une vengeance disproportionnée à retardement ».