La fabrique d'un « bourreau » idéal 2/4 : « la chute »

La direction des Inrocks a semble-t-il profité de l'affaire de la Ligue du LOL pour solder le scandale de leur couverture sur Bertrand Cantat, bien inopportunément parue au moment où explosaient #MeToo et #BalanceTonPorc, en sacrifiant le rédacteur en chef qui... s'y était pourtant opposé.

L'article de CheckNews qui déclencha « l'affaire » avait été mis en ligne le vendredi 8 février 2019 en fin d'après-midi. Robin Andraca, son auteur, avait été interrogé trois jours plus tôt : « Des membres de la Ligue du LOL ont-ils harcelé, sur Twitter, des militantes féministes ? », et résumait la réponse comme suit : « Toutes les victimes interrogées, une dizaine, le reconnaissent : près de dix ans plus tard, les preuves manquent. Elles n’ont bien souvent pas conservé les messages reçus entre 2009 et 2012, qui pour la plupart ont été supprimés. Restent donc les témoignages ».

À mesure que les accusés étaient devenus inaudibles, et qu'ils avaient cessé, de leur propre chef ou à la demande de leurs avocats, d'essayer de se défendre, les articles au sujet de la Ligue du LOL ne se reposaient que sur les témoignages de leurs seules victimes présumées, recueillis trois jours durant, sans réelle contextualisation ni, a fortiori, enquête.

À titre de comparaison, David Doucet estime avoir consacré « au moins trois mois à temps complet » à constituer son fact-check, afin de déconstruire via des preuves et des témoignages les accusations dont il a fait l’objet. L'auteur de ces lignes travaille à sa propre vérification, ayant servi de base à ce dossier de plus de 100 000 signes, depuis six mois.

Reste que le parti-pris de CheckNews consistant à croire sur parole les victimes présumées, en abandonnant la recherche de preuves (et de contexte) a été repris par l'ensemble de la presse et des médias. Et ce, alors même que l'emballement médiatique fut tel que des propos qui, jusque-là, auraient pu être considérés comme ironiques, voire anodins, pouvaient être relus et réinterprétés à l'aune du portrait « à charge » faits des membres de la Ligue du LOL.

Et nonobstant le fait que plusieurs des faits imputés à « la » Ligue du LOL sont antérieurs à la création du groupe, que d'autres émanent de personnes n'en faisant pas partie, et que, des années après, les souvenirs peuvent être trompeurs.

Notre dossier :

La fabrique d'un « bourreau » idéal 1/4 : « à charge »

La fabrique d'un « bourreau » idéal 2/4 : « la chute »

La fabrique d'un « bourreau » idéal 3/4 : « les ragots » (à venir)

La fabrique d'un « bourreau » idéal 4/4 : « le fusible » (à venir)

« Toute prise de parole sur Twitter me condamnerait à une forme de mort sociale »

En tout état de cause, on ne peut pas comprendre cet emballement médiatique, et les conséquences qu'il a eu, sans en reprendre la chronologie, à la fois publique, et privée.

À cet effet, Doucet a fait preuve d'une transparence suffisamment inédite pour être soulignée, me proposant d'accéder à ses messageries au moyen de mots de passe temporaires, pour que je puisse non seulement vérifier les milliers de messages reçus ou envoyés et dont il avait mis de nombreuses captures d'écran dans son fact-check.

Mais également de pouvoir en saisir le contexte, de sorte d'éviter d'être moi-même biaisé, comme pourrait l'être quelqu'un à qui on montre une capture d'écran décontextualisée. Et de parvenir à mes propres recoupements.