La fabrique d'un « bourreau » idéal 3/4 : « les ragots »

Non content de voir son « licenciement pour faute grave » être étalé dans les médias avant même que quiconque ait enquêté sur son rôle au sein de la Ligue du LOL, l'ancien rédacteur chef des Inrocks a aussi pâti d'enquêtes « à charge » écartant ou omettant de nombreux éléments « à décharge ».

Le lundi 18 février, une semaine tout juste après que Les Inrocks ont fait fuiter dans la presse l'annonce de la procédure de « licenciement pour faute grave » visant David Doucet, au lendemain de la publication de mon propre témoignage, Mediapart publie une longue enquête intitulée « Après la Ligue du LOL, la gestion des "Inrocks" mise en cause ».

Alors qu'aucune des vingt personnes, ancien(ne)s ou actuel(le)s salarié(e)s des Inrocks interrogé(e)s par Mediapart n'accuse Doucet de « harcèlement », que Frédéric Bonnaud, directeur de la rédaction entre 2013 et fin 2015, explique n'avoir jamais été saisi de témoignages dénonçant du « harcèlement » et qu'Élisabeth Laborde, sa directrice de la publication depuis 2017, souligne n’avoir « jamais été saisie ou alertée de tels agissements », l'article est taggué du mot-clef « harcèlement ».

De façon encore plus troublante, le premier associé à l'article (ils le sont par ordre alphabétique) est « antisémitisme », alors que Doucet n'a jamais fait l'objet d'aucune accusation de la sorte, l'article n'en faisant nullement état.







Les mots clé avant notre signalement, puis après leur modification

Contacté à ce sujet, Mediapart efface le mot-clef avant d'en rajouter deux autres : « violences sexuelles » et « violences sexistes » alors que, là encore, Doucet n'a jamais fait l'objet de telles accusations. Suite à un second mail, Mediapart retire ces mots-clefs erronés et diffamants, mais sans s'en expliquer dans sa « Boîte noire », pourtant censée dévoiler les coulisses et mises à jour de ses articles.

À l'en croire, ce serait dû à un problème informatique lié à leur générateur automatique de mots-clefs. Mediapart n'a cela dit jamais répondu aux autres demandes d'anonymisation de Doucet, pas plus qu'à sa proposition de prendre connaissance du fact-checking qu'il avait compilé au sujet des accusations dont il avait fait l'objet, afin de démonter « les erreurs commises (pas seulement des différences d'appréciation mais aussi de vraies inexactitudes matérielles et factuelles) ».

Le 19, lendemain de la publication de l'enquête de Mediapart, L'Obs/Rue89 publie la sienne, « Inrocks » : des méthodes managériales pas si LOL et pas si cool, suivie le 21 par celle du Monde, L’affaire de la ligue du LOL révèle un fonctionnement toxique aux « Inrocks ». Elles portent peu ou prou les mêmes accusations, à quelques différences près.

À commencer par le fait que, et contrairement à Mediapart, L'Obs/Rue89 et Le Monde ont depuis accepté d'anonymiser le nom de Doucet. Si aucune d'entre elles ne prête au rédacteur en chef web de faits de « harcèlement », elles font par contre porter sur les épaules de Doucet la responsabilité d'un management « toxique », façon « boy's club ».

Mediapart donne ainsi la parole à « plusieurs salariés (qui) dénoncent des méthodes qui ont également eu cours au sein de la rédaction, sans que la direction n’y mette fin ». Le problème serait tel que l'un d'entre eux précise que « Là, tout s’effondre, la vie du journal est menacée ».

Selon L'Obs/Rue89, Doucet a « fait prospérer l’état d’esprit « Ligue du LOL » au cœur de sa rédaction. En quelques années, le management des « Inrocks » s’est coloré d’arrogance et de sarcasme. Et l’espace de travail est devenu suffocant », à mesure que « le journal s’est scindé en deux : les cool et les pas cool ».

En préparation de son dossier de défense aux prud'hommes, David Doucet a recueilli 30 attestations faites sur l'honneur, qui se recoupent et donnent une autre image du management des Inrocks.

Ainsi, et alors que Le Monde écrivait que « l’hebdomadaire se fabrique dans une atmosphère peu propice aux échanges : il n’y a pas ou peu de réunions collectives », plusieurs attestations, émanant notamment d'anciens stagiaires ou SR, remercient à contrario Doucet de leur avoir permis de pouvoir prendre la parole lors de réunions hebdomadaires, le mercredi à 11h, sans que les journalistes en poste n'aient plus voix au chapitre qu'eux, et visant a contrario à permettre à toutes les petites mains des Inrocks, quel que soit leur statut, de pouvoir y contribuer.

L'Obs/Rue89 indique que « Doucet, c’était le Benalla de Sianko », (Pierre Siankowski, directeur de la rédaction des Inrocks de 2016 à fin 2018). Présenté par Mediapart et Le Monde comme « le rédacteur en chef » des Inrocks, Doucet était certes le bras droit de Siankowski, mais seul L'Obs/Rue89 précise qu'il n'en était « que » l’un des rédacteurs en chef.

Car de 2016 à 2018, ils étaient pas moins de quatre à occuper ce poste (plus quatre adjoints), à quoi il convient de rajouter trois directeurs, une secrétaire générale de rédaction et son adjointe, soit 13 responsables.

Une cinquantaine de « départs » depuis 2014, une rédaction « divisée par deux »

Une autre information capitale, mentionnée en aparté par Le Monde, à la fin de l'article de L'Obs/Rue89 et absente de l'article de Mediapart, donne une autre clef de compréhension du climat « devenu suffocant » dans la rédaction : deux plans successifs de rupture conventionnelle collective pour cause de difficultés économiques.

Elles avaient « provoqué le départ d’une trentaine de journalistes de l’hebdo, courant 2018 » écrivait L'Obs/Rue89 (27 dans un premier temps, suivis de 5 autres), au point que « la rédaction a été divisée par deux », précisait Le Monde. À l'époque, La Lettre A parlait d'« hémorragie généralisée ».