La nouvelle offensive de Microsoft dans le domaine des systèmes d’exploitation se nomme Core OS. Plusieurs produits l’intègrent déjà, d’autres le feront plus tard. Il est pourtant très discret et n’a fait l’objet d’aucune annonce. Le point sur ses caractéristiques, les problématiques auxquelles il répond et celles qu’il devra affronter.

Dans la première partie de notre dossier, nous avons vu comment les versions de Windows ont amené progressivement un découpage des briques élémentaires du système d'exploitation pour aboutir à OneCore, la base technique servant de socle aujourd'hui à toutes les plateformes utilisées : ordinateurs, tablettes, consoles, objets connectés, etc.

Notre dossier sur Core OS :

Microsoft face au défi d'unifier Windows

Core OS : caractéristiques et ambitions du « futur » système unifié de Microsoft

Il est maintenant temps d'aborder directement Core OS, le système auquel tous ces efforts aboutissent. Bien que Microsoft n'ait pas d'annonce pour le présenter officiellement, on le trouve dans plusieurs produits disponibles, en passe de l'être ou prévus pour l'année prochaine.

Mais comment un système unique pourrait-il répondre à tous les besoins ? Et qu'arrivera-t-il au Windows 10 utilisé au quotidien par des millions de personnes sur les ordinateurs classiques ?